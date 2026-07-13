L’Italia ha ottenuto 14 medaglie ai Campionati Europei Juniores di nuoto a Monaco di Baviera, con 5 ori, 5 argenti e 4 bronzi. La squadra si è classificata seconda nel medagliere, dietro agli atleti neutrali russi. Tra i nomi spiccano Alessandra Mao e Caterina Santambrogio, protagoniste delle gare. Nessuna altra nazione ha raggiunto il totale di medaglie degli azzurri, che si sono distinti in più discipline.

L’Italia ha chiuso i Campionati Europei Juniores di nuoto con un bilancio trionfale, collezionando a Monaco di Baviera la bellezza di 14 podi (5 ori, 5 argenti e 4 bronzi) e attestandosi al secondo posto nel medagliere della manifestazione dietro solamente agli atleti neutrali individuali della Russia. Il movimento azzurro è in salute e continua a sfornare dei giovani interessanti che hanno il potenziale per diventare protagonisti in futuro anche nella Nazionale maggiore. Il primo nome della lista è ovviamente quello di Alessandra Mao, faro della spedizione tricolore in Germania, che ha saputo reagire all’inatteso passo falso iniziale nei... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Nuoto, da Alessandra Mao a Caterina Santambrogio. L’Italia può sognare verso il futuro

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