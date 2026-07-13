Nuoto da Alessandra Mao a Caterina Santambrogio L’Italia può sognare verso il futuro

Da oasport.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Italia ha ottenuto 14 medaglie ai Campionati Europei Juniores di nuoto a Monaco di Baviera, con 5 ori, 5 argenti e 4 bronzi. La squadra si è classificata seconda nel medagliere, dietro agli atleti neutrali russi. Tra i nomi spiccano Alessandra Mao e Caterina Santambrogio, protagoniste delle gare. Nessuna altra nazione ha raggiunto il totale di medaglie degli azzurri, che si sono distinti in più discipline.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’Italia ha chiuso i Campionati Europei Juniores di nuoto con un bilancio trionfale, collezionando a Monaco di Baviera la bellezza di 14 podi (5 ori, 5 argenti e 4 bronzi) e attestandosi al secondo posto nel medagliere della manifestazione dietro solamente agli atleti neutrali individuali della Russia. Il movimento azzurro è in salute e continua a sfornare dei giovani interessanti che hanno il potenziale per diventare protagonisti in futuro anche nella Nazionale maggiore. Il primo nome della lista è ovviamente quello di Alessandra Mao, faro della spedizione tricolore in Germania, che ha saputo reagire all’inatteso passo falso iniziale nei... 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

nuoto da alessandra mao a caterina santambrogio l8217italia pu242 sognare verso il futuro
© Oasport.it - Nuoto, da Alessandra Mao a Caterina Santambrogio. L’Italia può sognare verso il futuro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: Mao dà spettacolo nei 100 sl! Santambrogio vola in finaleDurante le semifinali dei 200 misti femminili agli Europei juniores di nuoto, si è disputata la prima batteria con Ana-Maria Sibiseanu, della...

Nuoto, l’Italia fa festa con la 4×200 femminile e Caterina Santambrogio agli Europei JunioresL’Italia ha ottenuto il secondo oro nella terza giornata degli Europei Juniores di nuoto a Monaco di Baviera, grazie alla staffetta femminile 4×200...

Temi più discussi: Eurojrs. Mao, oro da record italiano juniores nei 100 stile libero. 4x200 stile libero maschile d'argento; Alessandra Mao stellare: oro europeo nei 100sl battendo il record juniores di Federica Pellegrini; Alessandra Mao Campionessa Europea Dei 100 Stile Libero Con Record Italiano Juniores In 54.28; Perché Alessandra Mao è stata eliminata nei 200 sl agli Europei juniores: la regola dei passaporti.

alessandra mao nuoto da alessandra maoAlessandra Mao, quanto è alta la nuotatrice che ha battuto il record di Federica PellegriniOro europeo juniores nei 100 sl e record di Pellegrini battuto: quanto è alta Alessandra Mao, il dato FIN e tutte le curiosità sulla nuotatrice veneta ... dilei.it

alessandra mao nuoto da alessandra maoAlessandra Mao batte il record juniores nei 100 stile libero di Federica Pellegrini: è oro agli EuropeiVENEZIA - Sigillo d'autore per la giovanissima Alessandra Mao, promessa del nuoto veneziano, che si è imposta con autorità nella finale dei 100 stile libero agli Europei di ... ilgazzettino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web