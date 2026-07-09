L’Italia ha ottenuto il secondo oro nella terza giornata degli Europei Juniores di nuoto a Monaco di Baviera, grazie alla staffetta femminile 4×200 stile libero. La finale si è conclusa con la vittoria della squadra italiana. Nella stessa giornata, è salita sul podio anche una nuotatrice italiana, che ha conquistato una medaglia in una gara individuale. La manifestazione si è chiusa con queste prestazioni azzurre.

Si chiude con il botto per l’Italia la terza giornata degli Europei Juniores di nuoto a Monaco di Baviera. Proprio nell’ultima finale di giornata, quella della 4×200 stile libero femminile, è arrivato il secondo oro azzurro di questa serata. Il quartetto composto da Alessandra Mao, Lucrezia Domina, Alice Guernieri e Bianca Nannucci ha sfiorato addirittura il record europeo di categoria, chiudendo con il tempo di 7’56”26, appena due decimi più alto del primato continentale. Secondo posto per la Russia ad oltre un secondo e terzo per la Gran Bretagna. Il primo oro di giornata per l’Italia era arrivato con una strepitosa Caterina Santambrogio nei 100 farfalla. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Nuoto, l’Italia fa festa con la 4×200 femminile e Caterina Santambrogio agli Europei Juniores

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1° medaglia per l'italia agli eurojunior di nuoto argento nella 4x100 stile libero femminile dietro una spaziale gran bretagna alessandra leoni (2008) 55.88 caterina santambrogio (2009) 54.30 penelope lopez-casula (2011) 54.88 alessandra mao (2011) 54.30 x.com

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