LIVE Nuoto Europei juniores 2026 in DIRETTA | Mao dà spettacolo nei 100 sl! Santambrogio vola in finale

Durante le semifinali dei 200 misti femminili agli Europei juniores di nuoto, si è disputata la prima batteria con Ana-Maria Sibiseanu, della Romania, che ha concluso con un tempo di 2:18. In precedenza, nei 100 stile libero maschili, un atleta ha ottenuto un risultato notevole, mentre nelle gare di oggi sono in programma anche le finali di alcuni eventi. La manifestazione continua con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.21 È il momento delle semifinali dei 200 misti femminili. Questa la start list della prima: 1 ROU Ana-Maria SIBISEANU 2:18.79 2 AUT Aviva HOLLINSKY 2:17.50 3 GER Mira HELGET 2:17.05 4 POL Barbara LESNIEWSKA 2:16.35 5 NA Viktoriia TARANNIKOVA 2:16.61 6 SVK Stela MEGELOVA 2:17.09 7 IRL Maren BYRNE 2:18.20 8 HUN Bianka BARTA 2:19.15 19.19 Vittoria per Fearn in 23.51 davanti ad Antal (23.73), Cerda (23.82) e Yarmak (23.87). Ceolin chiude quinto in 23.91 ed è eliminato. 19.18 Partiti!! 19.16 Questa la start list della seconda semifinale: 1 POL Michal SZYMCZYK 24.23 2 NA Egor BARANOV 23.99 3 ITA Francesco CEOLIN 23. 🔗 Leggi su Oasport.it

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