Nucleare Pichetto Fratin | Indispensabile per la domanda di energia Non possiamo lastricare l’Italia di pannelli solari

Il ministro dell’energia ha affermato che il nucleare sostenibile è essenziale per rispondere alla crescita della domanda energetica e agli obiettivi di decarbonizzazione. Ha aggiunto che non si può coprire tutto con pannelli solari, sottolineando la necessità di integrare il sistema energetico con nuove fonti. Ha inoltre evidenziato l’importanza di sviluppare il nucleare come parte della strategia energetica nazionale.

«Se dobbiamo rispondere all’aumento della domanda energetica e agli obiettivi di decarbonizzazione, occorre integrare il nostro sistema con un aumento forte delle rinnovabili, ma anche con una nuova fonte di energia: il nucleare sostenibile». È intervenuto così il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, all’iniziativa “Da Fermi al futuro: dialoghi sull’energia nucleare sostenibile”, in corso oggi a Napoli. Il ministro ha rivendicato gli sforzi del governo per reinserire l’energia atomica nel mix italiano. Non solo per rispettare gli impegni assunti a livello europeo per il contrasto ai cambiamenti climatici, ma anche per soddisfare l’enorme quantità di energia che consumeremo in futuro con la diffusione di auto elettriche, pompe di calore, data center e non solo. 🔗 Leggi su Open.online

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