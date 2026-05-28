Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha affermato che il nucleare rappresenta una scelta corretta e che la Puglia è un luogo ideale per sviluppare infrastrutture legate all’energia e al digitale. Questa dichiarazione è stata rilasciata durante l’apertura del Festival dell’Energia nel Salento. Non sono stati forniti dettagli su progetti specifici o decisioni ufficiali riguardanti nuove centrali nucleari nella regione.

Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, esponente di Forza Italia: oggi si apre il Festival dell’Energia in un territorio, il Salento e la Puglia, dove la questione ambientale assume caratteri prioritari. E questo in un contesto segnato da crisi energetiche, riflesso delle tensioni geopolitiche e dei conflitti. Come si coniugano temi così complessi? «Il territorio è importante per l’Italia e per la Puglia. Abbiamo una biodiversità eccezionale e una morfologia fatta di colline, montagne e pianure, in gran parte coltivate. Su questo abbiamo già fatto alcuni interventi di settore, per esempio vietando il fotovoltaico sulle aree agricole e lasciando solo la parte di agrivoltaico, che consente la coltivazione dei terreni e tutela il paesaggio». 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Pichetto Fratin: «Nucleare, scelta giusta. Puglia, hub ideale per energia e digitale»

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