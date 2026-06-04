Durante un evento a Roma promosso da un quotidiano, il ministro dell’Industria ha affermato che con una nuova delega sul nucleare l’Italia potrà sviluppare energia tramite tecnologie di ultima generazione. I temi principali sono stati sicurezza degli approvvigionamenti, diversificazione delle fonti, sostenibilità e tutela dei consumatori. La manifestazione si è svolta in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente.

Sicurezza degli approvvigionamenti, diversificazione delle fonti, sostenibilità e tutela dei consumatori sono stati i temi al centro dell’evento “Energia, la sfida” promosso a Roma da Il Tempo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto tra istituzioni e imprese sui profondi cambiamenti che stanno interessando il settore energetico, in una fase caratterizzata da nuove dinamiche geopolitiche, esigenze di competitività del sistema produttivo e crescente attenzione agli obiettivi di sostenibilità. Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - All’evento de Il Tempo il Ministro Gilberto Pichetto Fratin: “Con delega sul nucleare Italia potrà produrre energia attraverso tecnologie di nuova generazione”

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AIS // Finanza e infrastrutture sostenibili // Ministro Gilberto Pichetto Fratin

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