Durante il fine settimana, il principe George ha parlato con un giornalista della sua passione per il tennis. Nel frattempo, la duchessa di Cambridge, vestita di verde oliva, ha partecipato a Wimbledon, attirando l'attenzione. La famiglia reale è stata accolta nel Royal Box con una standing ovation e numerosi applausi, soprattutto per la madrina dell’evento. La presenza è stata documentata da fotografie e copertura mediatica, senza ulteriori commenti ufficiali.

Il Royal Box ha accolto Kate e la famiglia reale con una standing ovation ed un caloroso applauso. A battere le mani per la madrina del grande torneo, accompagnata a seguire la finale maschile di Wimbledon da William e da due dei tre bambini, George e Charlotte, c’erano volti noti della politica e dello spettacolo, gli stessi che hanno dovuto affrontare quasi quattro ore sotto al sole di Londra (mai così caldo), per vedere Jannik Sinner incoronato campione del grande Slam per il secondo anno consecutivo. La principessa del Galles è una grande appassionata di tennis e, grazie alla decisione di Elisabetta II di trasferirle l’onore, da dieci anni è lei la padrona di casa dell’evento sportivo e glamour più amato dagli inglesi e seguito in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Non tutti i giorni, ma nei weekend”: il principe George racconta a Sinner la sua passione per il tennis. E Kate vestita di verde oliva è la vera regina di Wimbledon

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Prince George's Big School Decision: The 'Last Minute' Security Scramble

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