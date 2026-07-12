Kate indossa un abito verde brillante, mentre Charlotte sceglie un vestito blu e il principe George si fa vedere in pantaloni corti e camicia leggera, visibilmente sofferente per il caldo. La finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev si svolge oggi sulla celebre erba del Centre Court, con numerosi spettatori presenti e i reali seduti tra il pubblico. La partita è molto seguita e si sta giocando sotto un cielo soleggiato.

Wimbledon, 12 luglio 2026 – Al regno del tennis di Wimbledon non potevano mancare, come tradizione comanda, i reali britannici: l'erede al trono William, Kate Middleton e i principi George e Charlotte stanno assistendo all'attesissima finale dei Championships tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Un'uscita di famiglia che neanche quest'anno include il figlio più piccolo dei Galles, Louis. Kate omaggia il torneo con il suo abito. Non sorprende il verde scelto da Kate per il suo abito: è da diversi anni ormai che la futura regina indossa colori che rimandano a quelli ufficiali di Wimbledon, ovvero il viola, il bianco e, appunto, il verde. La... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Kate splende in verde a Wimbledon, George lotta con il caldo, Charlotte sceglie il blu. La finale di reali (e vip)

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