Kate Middleton premia Sinner in verde prato | è lei la regina di stile della finale di Wimbledon

Durante la finale di Wimbledon, la duchessa di Cambridge ha premiato personalmente il tennista italiano. Indossava un abito verde prato, la cui stilista non è stata specificata. La presenza della duchessa ha attirato l’attenzione anche sul suo look, che si distingue per la scelta del colore e lo stile elegante.

Kate Middleton ha presenziato alla finale di Wimbledon, premiando personalmente Sinner. Chi ha firmato il suo abito verde prato?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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