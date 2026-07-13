Oltre ai membri della famiglia reale, molte celebrità di Hollywood erano presenti sugli spalti per la finale maschile di Wimbledon, che ha visto Jannik Sinner conquistare la sua seconda vittoria consecutiva. Tra gli spettatori si contavano attori e personaggi noti del mondo dello spettacolo, oltre a rappresentanti di vari settori dell’intrattenimento. La presenza di queste figure si è aggiunta all’evento sportivo, attirando l’attenzione anche dei media internazionali. La finale si è svolta come previsto, con il tennista italiano che ha vinto in due set.

Non c’erano solo Kate Middleton, il principe William e i figli George e Charlotte ad assistere alla finalissima di Wimbledon e alla seconda vittoria consecutiva di Jannik Sinner. La tribuna centrale dell’All England Club, domenica, si è trasformata ancora una volta in una passerella internazionale, con decine di star del cinema, della musica e della moda accorse a Londra per assistere all’evento sportivo più atteso dell’estate. Tutte le celebrity alla finale di Wimbledon. Tra gli ospiti del prestigioso Royal Box, riservato agli invitati del torneo, Jennifer Lopez ha attirato gli sguardi con un elegante completo total white e un ampio cappello firmato Ralph Lauren, perfetto per ripararsi dal sole. 🔗 Leggi su Amica.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Amica.it - Non solo la famiglia reale: sugli spalti per la finalissima maschile che ha incoronato Jannik Sinner c'era mezza Hollywood

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

JANNIK SINNER INCANTA WIMBLEDON: TRIONFO STORICO DAVANTI AI REALI E ALLE STAR DI HOLLYWOOD

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Jannik Sinner al Foro Italico? E sugli spalti... il dettaglio che spiega tutto

Jannik Sinner sotto assedio: Parigi, una porcheria sugli spaltiA Parigi, durante una partita di tennis, Jannik Sinner ha subito insulti e fischi dagli spalti.

Temi più discussi: La principessa Kate premia Sinner a Wimbledon. Con William e i figli George e Charlotte; La famiglia di Jannik Sinner alla finale di Wimbledon 2026: le parole sui genitori e il fratello Mark; Sinner con la famiglia reale. Ai principini George e Charlotte: Giocate a tennis?; Wimbledon, Sinner: Questa vittoria per me significa molto.

Jannik Sinner in conferenza stampa da bicampione di Wimbledon: Match molto difficile con Sasha e sono felicissimo. Ogni vittoria nello Slam è diversa dall’altra. Lo scorso anno è stata difficile e per vincere quest’anno di nuovo ho sacrificato tanto del mio te x.com

Guarda, è un roscio che vive nel nord Italia, che è cresciuto nella neve e nelle Alpi. Il caldo è un po' diverso per lui rispetto alla maggior parte delle persone. dice... *controlla appunti* l'allenatore di Sinner, Darren Cahill reddit

Jannik Sinner è ancora re di Wimbledon: il momento con la mamma emoziona tuttiJannik Sinner Wimbledon 2026: l'azzurro supera Alexander Zverev, conquista il quinto Slam e fa sorridere tutti con la battuta sulla mamma. rumors.it

Sinner conquista Wimbledon 2026 e la famiglia reale: cosa gli hanno detto Kate Middleton e i figliDal trionfo sul Centre Court all'incontro con i Windsor: il retroscena della conversazione tra Sinner, la principessa Kate e i suoi figli ... corrieredellosport.it