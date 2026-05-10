Al Foro Italico, la presenza di Jannik Sinner attira sempre molta attenzione. Anche durante i turni meno importanti, il pubblico si raduna con entusiasmo, consapevole che il tennista potrebbe regalare momenti significativi. La sua presenza in campo genera un’atmosfera diversa, creando aspettative tra gli spettatori. Sul lato degli spalti, si nota anche la partecipazione di numerosi tifosi che seguono con interesse ogni suo movimento e scambio.

C’è sempre un’attesa diversa, al Foro Italico, quando scende in campo Jannik Sinner. Anche nei giorni più normali il numero uno del mondo riesce a dare la sensazione che possa succedere qualcosa di speciale. E il suo debutto romano lo conferma ancora una volta: concreto, pulito, senza sbavature. Buona la prima per Sinner agli Internazionali d’Italia. Il numero uno del mondo supera Sebastian Ofner 6-3 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco, vola al terzo turno e continua una striscia che ormai assume contorni storici. Sono 29 le vittorie consecutive nei Masters 1000, esattamente come Roger Federer: davanti, nella storia, restano soltanto Novak Djokovic e Rafael Nadal.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner al Foro Italico? E sugli spalti... il dettaglio che spiega tutto

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