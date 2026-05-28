Jannik Sinner sotto assedio | Parigi una porcheria sugli spalti

Notizia in breve

A Parigi, durante una partita di tennis, Jannik Sinner ha subito insulti e fischi dagli spalti. I tifosi hanno rivolto commenti offensivi mentre giocava, creando un clima teso e difficile. La partita si è svolta con le tensioni evidenti tra il pubblico e il giocatore, che ha mostrato segni di disagio. Nessuna azione immediata è stata presa dalle autorità presenti in campo.