Jannik Sinner sotto assedio | Parigi una porcheria sugli spalti
A Parigi, durante una partita di tennis, Jannik Sinner ha subito insulti e fischi dagli spalti. I tifosi hanno rivolto commenti offensivi mentre giocava, creando un clima teso e difficile. La partita si è svolta con le tensioni evidenti tra il pubblico e il giocatore, che ha mostrato segni di disagio. Nessuna azione immediata è stata presa dalle autorità presenti in campo.
Il momento più difficile, per chi parte davanti a tutti, spesso comincia quando la partita è finita: Sinner ha superato il primo turno senza veri tremori, ma il suo Roland Garros (che ieri ha visto l’eliminazione di Jasmine Paolini, ko in tre set con l’argentina Sierra 3-6, 6-4,6-3) ha già preso la forma di un esame continuo. Non soltanto sul tennis, che resta il suo territorio naturale, ma sulla capacità di assorbire il resto: le domande, il clima, le attese, ogni dettaglio usato per misurare la tenuta del numero uno. A Parigi, per Jannik, gli ostacoli rischiano di essere più fuori dal campo che dentro e non perché il tabellone sia una. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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