Non solo Garlasco | ecco il caso più clamoroso di un innocente in carcere per anni

Beniamino Zuncheddu è stato scarcerato il 25 novembre 2023 dopo aver trascorso anni in carcere. La sua vicenda non è l’unica a coinvolgere persone ritenute innocenti, con altri casi simili come quello di Garlasco.

Da Garlasco alla strage di Sinnai. Il ragionevole dubbio non riguarda solo Alberto Stasi. Beniamino Zuncheddu è uscito dal carcere il 25 novembre 2023. Aveva 57 anni e ne aveva trascorsi 32 in prigione per una strage che a posteriori, secondo la magistratura italiana, non aveva compiuto. L’assoluzione definitiva è arrivata il 26 gennaio 2024, quando la Corte d’Appello di Roma lo ha prosciolto «per non aver commesso il fatto». La storia di Beniamino Zuncheddu. Tutto comincia nella notte tra il 7 e l’8 gennaio 1991, in un ovile nei pressi di Sinnai, in provincia di Cagliari. Tre pastori vengono uccisi a fucilate: Gesuino Fadda, 56 anni, suo figlio Giuseppe, 24, e Ignazio Pusceddu, 55. 🔗 Leggi su Panorama.it

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