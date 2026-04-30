Il 30 aprile, durante la trasmissione “Storie Italiane” su Rai1, l’avvocato di Alberto Stasi ha commentato gli ultimi sviluppi sul caso di Chiara Poggi. De Rensis ha affermato che la difesa di Stasi mira a dimostrare l’innocenza del proprio assistito, sostenendo che il compito di portare altre persone in carcere spetta alla Procura. La trasmissione ha visto la partecipazione anche di Eleonora Daniele, conduttrice del programma.

Il legale di Alberto Stasi è intervenuto a "Storie Italiane" su Rai1 con Eleonora Daniele per commentare gli ultimi sviluppi sulla morte di Chiara Poggi Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, è intervenuto oggi 30 aprile a “Storie Italiane” su Rai1 con Eleonora Daniele per commentare gli ultimi sviluppi sulla morte di Chiara Poggi. “Non ho ancora parlato con Alberto perché da ieri sera sono stati momenti molto convulsi, sicuramente ci parlerò. – ha affermato – Voglio fare una precisazione a qualcuno che sta operando anche questa mattina in maniera incomprensibile: la difesa di Stasi ha l’obiettivo di tirare fuori dal carcere un innocente e non mandare in galera altre persone.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Garlasco, Antonio De Rensis: “La difesa di Stasi ha l’obiettivo di tirare fuori dal carcere un innocente e non mandare in galera altre persone. Quello è il compito della Procura”

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