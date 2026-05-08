Dopo oltre 25 anni dalla condanna di Alberto Stasi, si aprono nuovi scenari nel caso Garlasco. La procura ha formalmente accusato un nuovo sospettato, legato alla vicenda giudiziaria, portando a un riesame delle indagini e dei dettagli emersi nel corso degli anni. Le autorità continuano a lavorare per chiarire i motivi e le responsabilità legate a uno dei casi più discussi degli ultimi decenni.

Il caso Garlasco. Nuove accuse e nuovi scenari, a distanza di tanti anni dalla condanna di Alberto Stasi. Servizio di Beatrice Bossi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Caso Garlasco, Sempio sotto accusa dopo 25 anni di carcere per Stasi

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