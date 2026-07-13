Non solo Adigwe | ecco perché l’Italia Under 22 femminile di volley è completa e vincente

L’Italia Under 22 femminile di volley ha vinto la sua seconda medaglia d’oro consecutiva in Europa, confermando la sua forza nel torneo. La vittoria si aggiunge a una serie di successi che dimostrano la solidità del movimento femminile nel volley italiano. La squadra ha conquistato il titolo senza errori, dimostrando un livello competitivo elevato. Questa vittoria si inserisce in un quadro di risultati positivi per il settore giovanile della disciplina nel paese.

La seconda corona europea consecutiva nella categoria Under 22 non è soltanto il coronamento di un torneo impeccabile, ma rappresenta un’ulteriore conferma della straordinaria salute del movimento femminile italiano. L’Italia di Nino Gagliardi ha conquistato il titolo continentale all’Aia mostrando una pallavolo moderna, completa e soprattutto in continua evoluzione. Il successo contro la Serbia nella finale, arrivato pochi giorni dopo aver già battuto le balcaniche nella fase a gironi, è stato la naturale conclusione di un percorso in cui le azzurre hanno saputo crescere partita dopo partita, fino ad arrivare all’ultimo atto con una sicurezza tecnica e mentale superiore a quella di tutte le avversarie. 🔗 Leggi su Oasport.it

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