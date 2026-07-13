Jannik Sinner ha incontrato la famiglia reale britannica a Wimbledon, dove ha festeggiato il secondo titolo consecutivo. Dopo aver vinto il torneo, il tennista ha spiegato di aver chiesto ai bambini se giocano a tennis e ha commentato di non sapere mai bene quale sia il limite tra le emozioni e le parole. L'incontro con la famiglia reale si è svolto nel contesto della cerimonia di premiazione, a cui ha partecipato anche il pubblico presente allo stadio.

Per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner ha festeggiato il titolo di Wimbledon davanti alla famiglia reale britannica. Dopo la vittoria in finale contro Alexander Zverev, il campione italiano ha ricevuto il trofeo dalle mani della principessa Kate, patrona dell’All England Club, prima di incontrare in privato il principe William, la moglie e i loro due figli maggiori, George e Charlotte. La famiglia reale ha assistito alla finale dal Royal Box, dove erano presenti anche numerose celebrità, tra cui Dustin Hoffman, Nicole Kidman e Ben Stiller. Già lo scorso anno William, Kate, George e Charlotte avevano seguito dal vivo il successo di Sinner nella finale contro Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Non è stato facile…. Non so mai bene quale sia il limite. Ho chiesto ai bambini se giocano a tennis”: Sinner e l’incontro con la famiglia reale a Wimbledon

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Come Jannik SINNER ha sconfitto ZVEREV e vinto WIMBLEDON per la seconda volta

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