Aldo Montano ha raccontato di aver avuto difficoltà a respirare durante un episodio di emergenza, salvato solo grazie alla corsa in ospedale. Il giorno successivo, è tornato a casa dai suoi figli di 9 e 5 anni, con cui ha condiviso un abbraccio dopo aver temuto di non rivederli più. Montano ha descritto quei momenti come lunghi e spaventosi, sottolineando il sollievo di riabbracciarli.

Il giorno dopo quei minuti lunghissimi e spaventosi, Aldo Montano è corso a Livorno dai suoi figli, Olimpia e Mario. Hanno 9 e 5 anni appena, “e quando pensi che forse non tornerai più a casa, poi abbracciarli diventa una necessità”. Il campione olimpico della sciabola ad Atene 2004, uno dei pilastri della scherma italiana, venerdì sera ha rischiato di morire per colpa della sua allergia alla caseina, “una proteina che si trova nel formaggio, dovrebbe essere controllabile. Capisco che in Italia è una tradizione e lo mettiamo ovunque, ma serve attenzione”. Per questo ieri ha fatto un lungo post su Instagram raccontando quanto gli è accaduto, accompagnandolo con una foto del ricovero d’urgenza con la mascherina per l’ossigeno dopo l’adrenalina e il cortisone che hanno fermato lo shock anafilattico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Montano: "Non respiravo, salvo grazie alla corsa in ospedale. Ho pensato che non avrei riabbracciato i miei figli"

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