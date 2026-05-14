Claudio Amendola | Ho capito che i vizi non portano a nulla | con i miei figli avrei potuto fare meglio Chiudere con Francesca Neri è stata una mia scelta | 25 anni insieme non si cancellano ma oggi siamo in equilibrio

Da vanityfair.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudio Amendola ha dichiarato di aver compreso che i vizi non portano a nulla e che avrebbe potuto fare meglio con i suoi figli. Ha riferito di aver deciso di chiudere la relazione con Francesca Neri, con cui è stato insieme per 25 anni; tuttavia, ha aggiunto che ora sono in equilibrio. In un'intervista, l’attore ha parlato degli anni passati caratterizzati da eccessi, della stabilità ritrovata grazie alla presenza dei figli e del confronto con il dolore di quei momenti.

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Questa intervista a Claudio Amendola è pubblicato sul numero 21 di Vanity Fair in edicola fino al 19 maggio 2026. L’abuso di sostanze e gli sperperi di denaro la aiutavano a scappare da cosa? «Sarebbe ingiusto da parte mia parlare di fuga perché al tempo avevo tutto quello che potessi desiderare. Se fai uso di sostanze e hai un rapporto con il denaro come quello che ho avuto io è evidente che tu abbia dei sensi di colpa che ti porti dietro e che cerchi di spegnere». Senso di colpa per cosa? «Soprattutto nei confronti dei miei figli. Anche se oggi ho un ottimo rapporto con loro, è ovvio che delle mancanze da parte mia ci siano state: avrei potuto fare meglio, specie con le mie due più grandi». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Claudio Amendola: «Ho capito che i vizi non portano a nulla: con i miei figli avrei potuto fare meglio. Chiudere con Francesca Neri è stata una mia scelta: 25 anni insieme non si cancellano, ma oggi siamo in equilibrio»
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