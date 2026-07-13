No Ederson? No problem | dopo l’affare saltato lo United acquista due nuovi centrocampisti

Notizia in breve

Il trasferimento di Ederson dall’Atalanta al Manchester United non si è concluso, poiché il portiere ha interrotto le visite mediche prima di firmare. Nel frattempo, lo United ha annunciato l’acquisto di due centrocampisti, senza specificare i nomi. Parallelamente, al Mondiale negli Stati Uniti, il Belgio ha superato gli ottavi di finale contro gli Stati Uniti e si è qualificato ai quarti di finale contro la Spagna.