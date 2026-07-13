No Ederson? No problem | dopo l’affare saltato lo United acquista due nuovi centrocampisti
Il trasferimento di Ederson dall’Atalanta al Manchester United non si è concluso, poiché il portiere ha interrotto le visite mediche prima di firmare. Nel frattempo, lo United ha annunciato l’acquisto di due centrocampisti, senza specificare i nomi. Parallelamente, al Mondiale negli Stati Uniti, il Belgio ha superato gli ottavi di finale contro gli Stati Uniti e si è qualificato ai quarti di finale contro la Spagna.
Mentre Ederson svolgeva le visite mediche in Inghilterra prima di finalizzare (teoricamente.) il suo trasferimento dall’Atalanta al Manchester United, al Mondiale negli Stati Uniti il Belgio superava gli ottavi di finale contro i padroni di casa e poi contendeva un posto in semifinale alla Spagna. Tra gli elementi più in vista il capitano Youri Tielemans, che l’ultima partita l’ha saltata per infortunio, ma che è stato comunque tra i più brillanti della spedizione. Tanto da convincere proprio lo United a soffiarlo all’Aston Villa pagando gli oltre 40 milioni di clausola. Poco meno di quanto concordato per Ederson, insomma. Si tratta del secondo centrocampista che i Red Devils chiudono, dopo l’acquisto di Andrey Santos, altro box-to-box prelevato dal Chelsea per una cinquantina di milioni di euro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
EDERSON DEAL COLLAPSED! Transfer Falls Apart After Medical FAILURE
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