Il trasferimento di Ederson dal club attuale allo United è stato annullato dopo le visite mediche. Il centrocampista, in precedenza considerato prossimo alla firma, rimane all’Atalanta. L’affare, valutato circa 50 milioni di euro, non si è concretizzato. Nessuna comunicazione ufficiale sulle ragioni del fallimento, ma l’accordo tra le parti è stato interrotto dopo le procedure mediche. La trattativa si è conclusa senza ulteriori sviluppi.

La trattativa per il passaggio di Ederson al Manchester United è saltata. Clamorosamente, dopo le visite mediche, il centrocampista resta all’Atalanta e fa sfumare un affare da 50 milioni di euro. In questi giorni, di ritorno dal Mondiale in cui era impegnato col Brasile, Ederson, 27 anni, stava svolgendo la seconda parte di visite mediche a Manchester. Terminati i controlli, lo United ha deciso: la trattativa non si concluderà, la società inglese ci ha ripensato e l’affare salterà nonostante un accordo che ormai sembrava blindato. «Per noi il giocatore è sano, loro hanno fatto altre scelte», dice l'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Ederson, lo United rinuncia dopo le visite: per l'Atalanta sfuma affare da 50 milioni

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