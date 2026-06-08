L’allenatore del Man United Carrick vuole più centrocampisti dopo Ederson

L’allenatore del Manchester United ha dichiarato che la squadra ha bisogno di più centrocampisti durante la sessione estiva di mercato. La volontà del club è di rafforzare il reparto, puntando a una ricostruzione più che a semplici interventi tampone. La strategia rimane in linea con le precedenti intenzioni di migliorare la qualità e la profondità della linea mediana. Non sono stati annunciati acquisti specifici, ma l’obiettivo principale resta l’acquisizione di nuovi giocatori per il centrocampo.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il piano estivo del Manchester United non è cambiato molto: il club vuole ricostruire adeguatamente il centrocampo, non solo rattoppare. Secondo una fonte su X, lo United intende ancora portare tre centrocampisti, con Éderson dell’Atalanta che dovrebbe essere il primo arrivato una volta che si unirà ufficialmente all’inizio di luglio. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA L’accordo sembra già vicino alla conclusione. Sky Sports ha riferito che lo United ha concordato un pacchetto del valore di 34 milioni di sterline più 3,8 milioni di sterline in add-on per il brasiliano, che firmerà un contratto quadriennale con l’opzione di un anno in più. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LLEGA CARRICK: POR QUÉ EL MAN UNITED NO FICHA UN ENTRENADOR

Notizie e thread social correlati

Ederson e Tonali sempre più lontani dalla Juve? Sui centrocampisti c’è il forte interesse del Manchester United. Tutti i dettagliIl mercato dei centrocampisti si anima con il forte interesse di un club inglese per due giocatori attualmente collegati alla Juventus.

Michael Carrick lascia intendere il contratto del major Kobbie Mainoo al Man UnitedL’allenatore del Manchester United ha indicato che il club si sta avvicinando a una svolta nelle trattative per il rinnovo del contratto del...

Temi più discussi: Michael Carrick esorta il Manchester United ad acquistare Hayden Hackney, definito il nuovo Declan Rice.; Manchester United - squadra, allenatore, infortuni e posizioni; L'allenatore Michael Carrick sta sollecitando il Manchester United ad acquistare il centrocampista Hayden Hackney.; Sterling: incidente e arresto con l'accusa di guida sotto effetto di droghe.

L'amministratore delegato del Man United Berrada: firmare talenti già affermati in Premier League potrebbe essere di nuovo la strategia estiva reddit

Man United, casting per il dopo-Carrick: in pole Roberto Martinez, ma ci sono due alternativeIl futuro della panchina del Manchester United continua a essere uno dei temi più caldi del panorama europeo. In vista della prossima stagione, il club inglese sta valutando diversi profili e, secondo ... tuttomercatoweb.com

Man United, Maguire in scadenza ma Carrick vuole tenerlo: Spero in altre stagioni con luiIl futuro di Harry Maguire resta un tema aperto in casa Manchester United, ma le parole dell’allenatore Michael Carrick spostano l’attenzione sul presente. Interpellato sulla situazione contrattuale ... tuttomercatoweb.com