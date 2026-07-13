Nelle elezioni USA 2026 puoi chattare per ore con il tuo candidato senza sapere che è un bot

Durante le elezioni USA del 2026, alcuni utenti hanno segnalato di aver interagito con chatbot che riproducono la voce, le posizioni e il tono di candidati politici. Rispondendo a messaggi inviati da questi profili, si sono trovati a conversare per ore con intelligenze artificiali senza rendersene conto. Le piattaforme social hanno confermato l’utilizzo di queste tecnologie per simulare interazioni con i candidati.

Rispondi a un messaggio del tuo candidato preferito e potresti passare ore a parlare con un robot addestrato a imitarne la voce, le posizioni politiche e il tono. Nel frattempo, il bot raccoglie informazioni su di te, cosa ti preoccupa, cosa vuoi sentire, come vuoi essere convinto. Tutto questo è già in corso negli Stati Uniti, in vista delle elezioni di midterm dell’autunno 2026. A documentarlo è un’inchiesta di NPR. Come funziona il sistema. Il primo messaggio che arriva sul telefono dell’elettore viene scritto e inviato da un essere umano, ovvero un volontario della campagna o un operatore. Quando l’elettore risponde, entra in scena l’intelligenza artificiale dove il bot, addestrato sulla personalità e sulle posizioni del candidato, riprende la conversazione e risponde entro trenta secondi e in qualsiasi lingua. 🔗 Leggi su Open.online

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