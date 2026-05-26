ELEZIONI CASTEL CAMPAGNANO Marcuccio è sindaco senza opposizione Candidato entra in Consiglio con 13 voti
Gennaro Marcuccio è stato riconfermato sindaco di Castel Campagnano senza opposizione. Il candidato è entrato in Consiglio comunale con 13 voti. Le elezioni si sono concluse con la certezza della sua riconferma già domenica pomeriggio, dopo che è stato superato il quorum necessario. Non sono stati presentati altri candidati, quindi la vittoria è stata automatica. La commissione ha ufficializzato l’esito delle votazioni nella giornata successiva.
A Castel Campagnano i giochi erano praticamente già fatti con l’ufficialità che è arrivata già praticamente domenica pomeriggio: Gennaro Marcuccio è stato riconfermato sindaco dopo il superamento del quorum necessario per la validità delle elezioni.Il primo cittadino uscente, unico candidato in. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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