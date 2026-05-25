Le operazioni di spoglio sono in corso in 27 Comuni delle Marche dopo le elezioni amministrative del 25 maggio 2026. Sono in fase di scrutinio i voti per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale in queste località. La mappa interattiva permette di cercare i risultati di ogni comune della regione. Le elezioni hanno coinvolto un totale di comuni che si sono recati alle urne per scegliere i propri rappresentanti locali.

Ancona, 25 maggio 2026 – Procedono le operazioni di spoglio dopo il voto in 27 Comuni delle Marche alle elezioni amministrative 2026, per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Tra poco si conosceranno i nomi dei vincitori nella provincia di Ancona per Senigallia, Loreto, Maiolati Spontini, Cerreto d’Esi; nella provincia di Ascoli Piceno per San Benedetto del Tronto, Colli del Tronto, Appignano del Tronto, Cossignano; nella provincia di Fermo per il capoluogo stesso, Campofilone, Monterubbiano, Santa Vittoria in Matenano, Montefortino, Montottone, Montelparo, Monteleone di Fermo, Pedaso; nella provincia di Macerata per il capoluogo stesso, Montecassiano, Muccia, Petriolo, Ussita; nella provincia di Pesaro Urbino per Mondolfo, Sant’Angelo in Vado, Piandimeleto, Isola del Piano, Cartoceto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mappa interattiva delle elezioni comunali nelle Marche 2026: cerca il sindaco del tuo comune

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