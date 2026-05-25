Mappa interattiva delle elezioni comunali nelle Marche 2026 | cerca il sindaco del tuo comune
Le operazioni di spoglio sono in corso in 27 Comuni delle Marche dopo le elezioni amministrative del 25 maggio 2026. Sono in fase di scrutinio i voti per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale in queste località. La mappa interattiva permette di cercare i risultati di ogni comune della regione. Le elezioni hanno coinvolto un totale di comuni che si sono recati alle urne per scegliere i propri rappresentanti locali.
Ancona, 25 maggio 2026 – Procedono le operazioni di spoglio dopo il voto in 27 Comuni delle Marche alle elezioni amministrative 2026, per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Tra poco si conosceranno i nomi dei vincitori nella provincia di Ancona per Senigallia, Loreto, Maiolati Spontini, Cerreto d’Esi; nella provincia di Ascoli Piceno per San Benedetto del Tronto, Colli del Tronto, Appignano del Tronto, Cossignano; nella provincia di Fermo per il capoluogo stesso, Campofilone, Monterubbiano, Santa Vittoria in Matenano, Montefortino, Montottone, Montelparo, Monteleone di Fermo, Pedaso; nella provincia di Macerata per il capoluogo stesso, Montecassiano, Muccia, Petriolo, Ussita; nella provincia di Pesaro Urbino per Mondolfo, Sant’Angelo in Vado, Piandimeleto, Isola del Piano, Cartoceto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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