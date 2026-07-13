Un artista ha annunciato un evento live a Milano chiamato “MILANO MAREA”, dove si esibirà con il suo concerto. Il tour è iniziato l’anno scorso nei palasport e ha proseguito con tre date in Europa, a Parigi, Londra e Barcellona. La data milanese è prevista prossimamente. Non sono stati comunicati dettagli aggiuntivi sul luogo o sull’orario dell’evento. La promozione della serata si sviluppa attraverso canali ufficiali e social.

Partito lo scorso anno con il suo primo tour nei palasport e proseguito quest’anno con tre date in Europa a Parigi, Londra e Barcellona, per poi approdare nella sua Genova con quattro live Sold Out al Porto Antico e un altro Sold Out all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il viaggio di BRESH non accenna a fermarsi e nel 2027 arriverà, per la prima volta, all’Ippodromo SNAI San Siro di MILANO, sabato 11 settembre 2027, in occasione di I-DAYS Milano. Un appuntamento unico, denominato MILANO MAREA, che si preannuncia una vera e propria festa davanti ai suoi fan. Una nuova tappa di quel viaggio a vele spiegate che sta portando Bresh su palchi sempre nuovi e diversi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© 361magazine.com - BRESH porterà il suo mare a Milano con “MILANO MAREA”, un grande evento live

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BRESH EN VIVO | FABRIQUE, MILANO, ITALIA | Una hit dopo laltra

Notizie e thread social correlati

Nel 2027 Bresh sarà protagonista con “Milano marea” all’Ippodromo SnaiNel 2027, l'artista terrà uno spettacolo intitolato “Milano marea” all’Ippodromo Snai.

Radio Italia Live – Il Concerto, in 20mila a Milano per Arisa, Bresh, Emma e gli altri big della musica italianaA Milano, circa ventimila persone si sono radunate per assistere a Radio Italia Live – Il Concerto, uno degli eventi musicali più attesi dell'anno.

Temi più discussi: Bresh e il concerto a Roma, lo show che incanta l'Auditorium; Bresh porta Mare Nostrum a Roma: venerdì 10 luglio il concerto al Auditorium Parco della Musica - Radio Globo; Bresh porta mare (e Liguria) a Roma, il concerto all’Auditorium; Bresh porta mare (e Liguria) a Roma, il concerto all'Auditorium.

#Bresh porta la marea agli I-Days Milano 2027! Da Genova a Milano per il suo unico evento live dell'anno 11.09.2027 | Milano, Ippodromo SNAI San Siro Biglietti in vendita dalle 11.00 di mercoledì 15 luglio su buff.ly/cyd1Nh5 x.com

BRESH porterà il suo mare a Milano con MILANO MAREA, un grande evento livePartito lo scorso anno con il suo primo tour nei palasport e proseguito quest’anno con tre date in Europa a Parigi, Londra e Barcellona, per poi approdare nella sua Genova con quattro live Sold Out al ... 361magazine.com

Bresh nel 2027 porterà il suo mare a Milano sabato 11 settembreMilano, 13 lug. (askanews) – Partito lo scorso anno con il suo primo tour nei palasport e proseguito quest’anno con tre date in Europa a Parigi, Londra e Barcellona, per poi approdare nella sua Genova ... askanews.it