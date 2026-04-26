Favorisca la patente ma non ce l’ha e lo arrestano L’errore al posto di blocco a Napoli e il trucco dei documenti | lo cercavano da tre anni

Durante un normale controllo sulla strada a Napoli, i carabinieri hanno fermato un'auto e scoperto che il conducente, ricercato da tre anni, era un latitante. L’uomo, che aveva cercato di ottenere la patente ma non l’aveva mai conseguita, ha tentato di usare documenti falsi per sfuggire al controllo. L’arresto è stato effettuato sul posto, e l’indagine ha rivelato l’uso di trucchi per mascherare la propria identità.

Neanche i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania si aspettavano di ritrovarsi davanti un latitante ricercato da anni quando hanno fermato un’auto per un ordinario controllo alla circolazione stradale. L’uomo alla guida del veicolo, che si è rivelato essere Vincenzo Nettuno, 53 anni, era ricercato dal 2023 perché deve scontare una condanna a sette anni di carcere per traffico internazionale di droga. Per tre anni aveva fatto perdere le proprie tracce nascosto da una falsa identità e documenti contraffatti, così da sparire nel nulla. Finché non è arrivato un banale controllo stradale. Chi è Vincenzo Nettuno. Sul capo di Nettuno pesa una condanna definitiva a oltre sette anni di reclusione per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Lo cercavano da 16 anni, lo ritrovano sugli spalti alle Olimpiadi: il latitante tradito dalla passione per la sua nazionaleSedici anni di latitanza andati in fumo per la passione per l’hockey su ghiaccio. Leggi anche: Senza patente, scappa a un posto di blocco e picchia un agente: fermato con lo spray