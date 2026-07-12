Un uomo di 87 anni è stato portato in carcere a Sollicciano per una condanna definitiva, tre anni dopo aver commesso il furto di un'auto. Nonostante l'età, da tre giorni si trova in cella. La condanna riguarda un reato commesso nel 2020. La decisione di incarcerarlo è stata eseguita in base alla sentenza definitiva. L'uomo si trova ora nel reparto detentivo del carcere fiorentino.

Ha 87 anni e una condanna definitiva per il furto di un'auto commesso tre anni fa: nonostante l'età avanzata, però, da tre giorni dorme in una cella del carcere fiorentino di Sollicciano. Fino a poco tempo fa viveva all'albergo popolare di via della Chiesa, ma non poteva più restarci: così, quando la sentenza è diventata esecutiva e per lui si sono aperte le porte della struttura penitenziaria toscana., Le condizioni fisiche dell'uomo sono definite discrete, ma non ha denti e non riesce a masticare cibo solido. Il penitenziario ha così deciso di spostarlo in una cella del reparto clinico della struttura e chiedendo alla mensa di preparargli pasti liquidi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Firenze, in carcere a 87 anni per un furto d'auto commesso tre anni fa

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