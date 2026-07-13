Nei colori di Francesco al Convento di Ganghereto una grande collettiva d’arte contemporanea

Notizia in breve

Una grande collettiva di arte contemporanea si terrà al Convento di Ganghereto, con l’obiettivo di celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. La mostra, intitolata “Nei colori di Francesco”, è organizzata dalla Comunità Domenicana di Agognate e sarà aperta al pubblico a partire dal 13 luglio 2026. L’esposizione presenterà opere di artisti contemporanei ispirate alla figura e ai temi francescani.