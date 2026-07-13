Nei colori di Francesco al Convento di Ganghereto una grande collettiva d’arte contemporanea
Una grande collettiva di arte contemporanea si terrà al Convento di Ganghereto, con l’obiettivo di celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. La mostra, intitolata “Nei colori di Francesco”, è organizzata dalla Comunità Domenicana di Agognate e sarà aperta al pubblico a partire dal 13 luglio 2026. L’esposizione presenterà opere di artisti contemporanei ispirate alla figura e ai temi francescani.
Arezzo, 13 luglio 2026 – dedicata agli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi La mostra è organizzata dalla Comunità Domenicana di Agognate Fino al 26 luglio 2026 il Convento di Ganghereto, in via di Ganghereto, a Terranuova Bracciolini, ospita “Nei colori di Francesco”, mostra collettiva d’arte contemporanea a cura di Marco Botti, dedicata all’ottavo centenario dalla morte di Francesco d’Assisi. Per l’occasione espongono Katarina Alivojvodic, Vittorio Angini, Riccardo Antonelli, Guerrino Bardeggia, Mario Bettazzi, Remo Brindisi, Antonia Bortoloso, Mauro Capitani, Giuliano Caporali, Nadia Cascini, Giuliano Censini, Marco Cipolli,... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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