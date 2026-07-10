Prorogata fino al 26 luglio la mostra Nei colori di Francesco al Convento di Ganghereto
La mostra “Nei colori di Francesco” al Convento di Ganghereto sarà aperta fino al 26 luglio 2026, dopo aver ricevuto molti riscontri positivi nelle prime settimane. La collettiva d’arte contemporanea, dedicata all’ottavo centenario della morte di Francesco d’Assisi, era prevista fino a una data precedente, ma è stata prorogata per consentire ulteriori visite. La mostra presenta opere ispirate alla figura e ai valori del santo.
Arezzo, 10 luglio 2026 – Considerati gli ottimi riscontri ricevuti nelle prime settimane di apertura, la collettiva d’arte contemporanea “ Nei colori di Francesco ”, dedicata all’ottavo centenario dalla morte di Francesco d’Assisi, verrà prorogata fino al 26 luglio 2026. La mostra curata da Marco Botti, inaugurata lo scorso 7 giugno nel Convento di Ganghereto, a Terranuova Bracciolini (AR), propone le opere di trenta apprezzati artisti: Katarina Alivojvodic, Vittorio Angini, Riccardo Antonelli, Guerrino Bardeggia, Mario Bettazzi, Remo Brindisi, Antonia Bortoloso, Mauro Capitani, Giuliano Caporali, Nadia Cascini, Giuliano Censini, Marco... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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