prorogata fino al 26 luglio la mostra nei colori di francesco al convento di ganghereto

Notizia in breve

La mostra “Nei colori di Francesco” al Convento di Ganghereto sarà aperta fino al 26 luglio 2026, dopo aver ricevuto molti riscontri positivi nelle prime settimane. La collettiva d’arte contemporanea, dedicata all’ottavo centenario della morte di Francesco d’Assisi, era prevista fino a una data precedente, ma è stata prorogata per consentire ulteriori visite. La mostra presenta opere ispirate alla figura e ai valori del santo.