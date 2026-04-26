Una petizione contro la fusione tra Paramount e Warner Bros. supera le 4.000 firme, mentre l’accordo da 111 miliardi di dollari tra Paramount Skydance e Warner Bros. Discovery avanza. Giovedì, gli azionisti di Warner Bros. Discovery hanno approvato con una larga maggioranza l’accordo, che prevede l’acquisizione da parte di Paramount di Skydance. La fusione si sta muovendo verso una fase successiva di definizione.

L’accordo da 111 miliardi di dollari che vedrebbe Paramount Skydance acquisir e Warner Bros. Discovery ha fatto un altro passo avanti verso la realizzazione giovedì, dopo che gli azionisti di WBD hanno votato a stragrande maggioranza a favore della fusione. Ma l’accordo non è ancora concluso: un nuovo gruppo di star di Hollywood, tra cui Robert De Niro, Sofia Coppola e Holly Hunter, ha firmato una lettera aperta contro la fusione Paramount-WBD, citando la minaccia di perdita di posti di lavoro, costi più elevati per i consumatori e una riduzione di programmi televisivi e film. Una lunga lettera e un’importante protesta. Giovedì mattina, la lettera contava 4.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La petizione di Hollywood per bloccare la fusione tra Paramount e Warner Bros. supera le 4.000 firme

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