Durante il suo viaggio di quattro giorni negli Stati Uniti, il re ha partecipato a diversi eventi pubblici e incontri ufficiali. Tra le occasioni, ha tenuto un discorso al Congresso, incontrato l'ex presidente in un colloquio privato e visitato diverse località. Le foto del viaggio mostrano momenti di incontri formali e incontri con persone di rilievo, mentre il monarca ha attraversato varie tappe nel paese.

In quattro giorni tra le varie cose il re ha parlato al Congresso, preso il tè con Trump e visitato il memoriale dell'11 settembre Giovedì si conclude la visita ufficiale di quattro giorni del re britannico Carlo III insieme alla regina Camilla negli Stati Uniti. Il motivo ufficiale del viaggio era celebrare il 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti proprio dal Regno Unito. Allo stesso tempo, però, l’obiettivo implicito era distendere i rapporti tra i due paesi, dopo un periodo in cui sono stati abbastanza tesi. Le foto del viaggio mostrano bene come questo intento, almeno in apparenza, sia riuscito. Tra le varie cose fatte da re Carlo III, è stato apprezzato un discorso che ha tenuto al Congresso statunitense in cui ha usato un approccio conciliante e spiritoso, in cui più volte è ricorso all’umorismo inglese.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le foto del viaggio di Carlo III negli Stati Uniti

Not in a Calm State - The week in UK Royal news.

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