negli 800 under 23 | E ora gli assoluti

Un atleta di 23 anni ha vinto il titolo italiano degli 800 metri in una gara tenutasi a Molfetta, con un tempo di 1 minuto e 50 secondi. Si tratta di un risultato che ha sorpreso, considerando il suo percorso fino a questo momento. La vittoria si aggiunge a una serie di risultati positivi per il mezzofondista, che si prepara ora a competizioni di livello superiore. La gara ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti, tutti in cerca di riconoscimenti e nuove qualifiche.

Un exploit sorprendente per Thomas Monnetti, il mezzofondista della Prosport Atletica Firenze che a Molfetta ha vinto il titolo italiano under 23 degli 800 metri in 1.47.02 al termine di una gara condotta al comando sapendo resistere ai ripetuti tentativi di Luca Borzi della Lazio Atletica, secondo in 1.47.41, e di Davide De Rosa dell’Esercito, terzo in 1.47.87. Fiorentino, 22 anni compiuti il 1° luglio, è alla sua terza stagione con la Prosport del presidente Fulvio Agresta alla quale era approdato nel 2024 dopo aver iniziato negli anni del Covid nelle file del Panche Castelquarto. Allenato da Ferdinando Ciani, la sua ascesa ha preso slancio nel novembre di quello stesso anno quando si laureò campione toscano juniores nei 1500. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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