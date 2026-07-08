Negli Europei Juniores e Under 23 di Cottbus, l’Italia ha conquistato altre sei medaglie nella seconda giornata di gare, portando a dieci il totale delle medaglie ottenute finora. La prima giornata aveva già portato otto riconoscimenti. La squadra italiana si conferma tra le protagoniste della competizione.

Dopo una prima giornata da otto medaglie, anche la seconda si tinge d’azzurro agli Europei pista Juniores e Under 23 di Cottbus. L’Italia è ancora grande protagonista avendo conquistato altre sei medaglie. Il bottino della spedizione azzurra è salito così a 14 podi complessivi: 8 ori, 2 argenti e 4 bronzi. La copertina se la sono presa entrambi i team dell’inseguimento nella categoria juniores. I due quartetti, sia quello maschile sia quello femminile, hanno vinto la medaglia d’oro in questa rassegna continentale. Al femminile Maria Acuti, Linda Rapporti, Elisa Bianchi, Matilde Rossignoli e Azzurra Ballan hanno trionfato con il tempo di 4’40?432 battendo nettamente il Belgio (4’42?598), mentre il bronzo è andato alla Germania che ha sconfitto la Spagna nella finalina per il terzo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - Ciclismo su pista, ancora grande Italia negli Europei Juniores e Under 23. Tre ori e sei medaglie per gli azzurri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Highlights | Una grande Italia sfiora la vittoria nella staffetta a Ruhpolding | FISI TV

Notizie e thread social correlati

Ciclismo su pista, l’Italia monopolizza la prima giornata degli Europei juniores/U23 con 5 ori!L’Italia ha conquistato cinque medaglie d’oro nella prima giornata degli Europei juniores e U23 di ciclismo su pista, disputati a Cottbus.

Cottbus ospita gli Europei Under 23/Junior di ciclismo su pista. L’Italia punta ai vertici del medagliereA Cottbus si svolgono gli Europei Under 23 e Junior di ciclismo su pista, con sei giorni di gare che iniziano domani e terminano domenica 12.

Temi più discussi: EUROPEI PISTA JUNIORES. A COTTBUS VA IN SCENA IL FUTURO DEL CICLISMO; Europei pista JRS/U23 – A Cottbus l’Italia parte con 8 medaglie; Ciclismo su Pista – Bft Burzoni VO2 Team Pink, tris di convocazioni azzurre per gli Europei Juniores e Under 23 in Germania; Europei pista: poker di successi per l’Italia!.

EUROPEI COTTBUS. ORO ANCHE PER IL QUARTETTO MASCHILE JUNIORESGiornata trionfale per la Nazionale ai Campionati Europei su pista di Cottbus: dopo il successo delle ragazze, arriva anche la medaglia d’oro del quartetto maschile juniores nell’inseguimento a squadr ... tuttobiciweb.it

EUROPEI COTTBUS. ORO AZZURRO: IL QUARTETTO DONNE JUNIOR DOMINA L'INSEGUIMENTO A SQUADRESerata da incorniciare per le ragazze juniores ai Campionati Europei su pista di Cottbus. Il quartetto azzurro composto da Maria Acuti, Elisa Bianchi, Linda Rapporti e Matilde Rossignoli (Azzurra Ball ... tuttobiciweb.it