Paolo Maldini si prepara a diventare direttore tecnico e presidente del Club Italia, con l’obiettivo di rilanciare la Nazionale. L’ex capitano è affiancato da Leonardo e sta già valutando il nome del nuovo allenatore. La sua nomina dovrebbe essere annunciata a breve.

Paolo Maldini è pronto ad assumere il doppio ruolo di direttore tecnico e presidente del Club Italia per rilanciare la Nazionale. Affiancato da Leonardo, l’ex capitano lavora già alla scelta del nuovo allenatore. Il presidente federale Giovanni Malagò cambia le consuetudini e affida la guida operativa del Club Italia a una figura di campo, separandola dalla presidenza politica. Il nuovo corso punta dritto al Mondiale 2030 attraverso un impegno quadriennale. Nazionale maggiore fino al calcio femminile, al futsal e al beach soccer. Il regolamento impone la scelta degli allenatori in condivisione con il CONI e il Consiglio Federale, ma da oggi sarà la parte tecnica a prendere le decisioni. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Nazionale, Maldini rifonda la “giovane” Italia: ora il nuovo ct

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