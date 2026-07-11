Nazionale Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico | con lui anche Leonardo Ora sceglieranno il ct

Paolo Maldini è stato nominato nuovo direttore tecnico della nazionale italiana di calcio. L’ex difensore, che ha giocato con il Milan e la nazionale, ha accettato l’incarico proposto dal presidente della Federcalcio. Con lui nel ruolo c’è anche Leonardo, che lavoreranno insieme per la scelta del nuovo commissario tecnico. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore.

Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico dell’Italia di calcio. L’ex difensore del Milan e della Nazionale ha detto sì al presidente della Figc Giovanni Malagò. Con l’ex rossonero ci sarà il brasiliano Leonardo, uomo di fiducia di Maldini, che rivestirà il ruolo di consulente. Assieme a Malagò, i due avranno il compito di individuare il nuovo commissario tecnico azzurro. “Con soddisfazione il Presidente della FIGC, Giovanni Malagò, annuncia che Paolo Maldini ha accettato l’incarico di Direttore Tecnico della Federazione. Paolo Maldini svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di Advisor. A Paolo Maldini Giovanni Malagò affiderà anche la presidenza del Club Italia “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Nazionale

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