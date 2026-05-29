Chi sarà il nuovo commissario tecnico dell'Italia | le ipotesi del ritorno di Mancini e Conte

Dopo le elezioni federali del 22 giugno, si deciderà chi guiderà la nazionale di calcio italiana. Le ipotesi principali sono un ritorno di Roberto Mancini o di Antonio Conte come commissari tecnici. Al momento non ci sono annunci ufficiali e le trattative sono in corso. La decisione dipenderà dagli esiti delle elezioni e dalle valutazioni della federazione.

Sono Conte e Mancini i due allenatori favoriti per sedere sulla panchina dell'Italia: dopo le elezioni federali del 22 giugno si conoscerà il destino della Nazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il NUOVO ALLENATORE dell'ITALIA: il NOME che NON ti ASPETTI

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