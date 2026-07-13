Ancelotti ha deciso di rimanere in Brasile, dove lavora con un ex collaboratore, nonostante le tensioni passate. Nel frattempo, tra i nomi accreditati per la panchina azzurra spunta anche Andrea Pirlo. La selezione del nuovo commissario tecnico richiederà almeno una settimana, lasciando ancora molte incertezze e un'ampia finestra di trattative aperta. La scelta ufficiale non è ancora stata annunciata.

Nazionale, fate presto. La corsa a ct della Nazionale durerà almeno una settimana. Fate presto, ci sentiamo di dire perché sennò il totonomi impazzisce. Già oggi sul Corriere della Sera leggiamo i nomi di Andrea Pirlo e Thiago Motta che nemmeno in Serie A vogliono, figurarsi a guidare l’Italia. Di Pirlo scrive il Corsera: “Andrea Pirlo, ad esempio, fu cercato da Maldini ai tempi del Milan, ma poco risponde all’identikit di tecnico comunque di una certa esperienza che sembra prevalere in Figc”. Cerchiamo dei punti di riferimento e i punti di riferimento restano Mancini e Conte. Sono loro i favoriti. Mancini si sente ct dell’Italia in pectore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nazionale: Ancelotti resta in Brasile (con Leonardo vecchie ruggini), spunta addirittura Pirlo

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ANCELOTTI RESPONDE tras la derrota de BRASIL ante Noruega en el MUNDIAL

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