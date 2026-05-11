Kalinsakya e Ostapenko non si salutano dopo la partita a Roma | rispuntano vecchie ruggini

Durante gli Internazionali di Roma, la partita tra Kalinsakya e Ostapenko si è conclusa senza che le due tenniste si siano scambiate il saluto tradizionale. Dopo aver perso l’incontro, Ostapenko ha lasciato il campo senza tendere la mano all’avversaria, riaccendendo vecchie tensioni tra le due giocatrici. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, sottolineando un episodio di nervosismo tra protagoniste del torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui