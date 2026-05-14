Ancelotti rinnova con il Brasile | ecco fino a quando sarà Ct della Nazionale più titolata

La Federazione calcistica brasiliana ha annunciato il rinnovo del contratto con il commissario tecnico Carlo Ancelotti, che rimarrà alla guida della nazionale fino ai Mondiali del 2030. L’accordo prevede un’estensione di quattro anni, confermando la volontà di continuare con la stessa guida tecnica per il prossimo ciclo mondiale. Non sono stati forniti dettagli sulla durata esatta del nuovo incarico, ma si sottolinea come questa scelta rappresenti una continuità per la squadra nazionale.

“La Federazione calcistica brasiliana (CBF) e il commissario tecnico Carlo Ancelotti hanno rinnovato il loro contratto per altri quattro anni, fino ai Mondiali del 2030?. Lo ha annunciato la Cbf in una nota sul proprio sito internet. “La conferma di Ancelotti alla guida della nazionale brasiliana – la squadra più titolata nella storia del calcio mondiale – riflette non solo il sostegno della CBF al suo lavoro, ma anche la fiducia che si è guadagnato dalla squadra e dai tifosi brasiliani sin dal suo arrivo alla fine di maggio 2025. Da quando ha assunto l’incarico, il tecnico italiano è diventato una figura centrale nel rafforzamento del calcio brasiliano, lavorando a stretto contatto con diverse aree della CBF e consolidando un rapporto caratterizzato da identificazione, eccellenza e stabilità”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Ancelotti al Brasile: Rischio o Opportunità

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