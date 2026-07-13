Il capitano della Costa Concordia, Francesco Schettino, si trova dal 12 maggio 2017 nel carcere di Rebibbia, dove è rimasto dopo la condanna definitiva in Cassazione. Non ci sono notizie ufficiali su eventuali risarcimenti o pagamenti effettuati a vittime o parti coinvolte. La sua condizione rimane quella di un detenuto, senza aggiornamenti pubblici su eventuali sviluppi economici o legali recenti.

Il capitano Francesco Schettino Francesco Schettino, il capitano della Costa Concordia, è nel carcere di Rebibbia dal 12 maggio 2017, quando la sua condanna è diventata definitiva in Cassazione. Per lui una condanna passata in giudicato a 16 anni di reclusione per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose, naufragio colposo e abbandono della nave. Gode di permessi per poter uscire dal carcere. Nell'aprile del 2025 ha rinunciato all’istanza che aveva presentato per richiedere la semilibertà lavorativa. Il capitano non è stato l’unico condannato, ma è quello con la pena più lunga, 16 anni. Lui ha sempre detto che aveva responsabilità, ma che il comando era condiviso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Costa Concordia: dove è ora Schettino, sono arrivati i risarcimenti?

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COSTA CONCORDIA UN SOGNO DIVENTATO INCUBO

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