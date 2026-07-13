Nations League 2026 l’Italia Femminile di Volley conquista i quarti di finale

L’Italia femminile di pallavolo ha battuto la Cina 3-2 nell’ultima partita della fase a gironi, nella Pool 8 della Nations League 2026. Con questa vittoria, la squadra si qualifica ai quarti di finale, puntando a difendere il titolo vinto nel 2025. La partita si è conclusa con set equilibrati e punti decisivi negli ultimi scambi. La formazione italiana ha conquistato così la qualificazione alla fase successiva della competizione.

L’ultima partita vinta, nella fase a gironi nella Pool 8, è stata quella con la Cina e per 3-2. L’Italia Femminile di Volley ottiene, in questo modo, i quarti di finale della Nations League, con l’obiettivo di difendere il titolo ottenuto nel 2025. In bacheca hanno le vittorie avute con Ucraina, Belgio e Canada. Un ottimo cammino quello della Nazionale di Coach Velasco che prosegue la striscia positiva di partite. Le Azzurre giocheranno le Finals della competizione a Macao e scenderanno in campo con l’Olanda il prossimo 22 luglio. Il calendario del programma delle Finals – Fonte Federvolleyfedervolley.it. Quarti di finale 22 luglio: Stati Uniti – Cina ore 10; Italia – Olanda ore 13. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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VNL Femminile 2026: capitan Danesi dopo Italia-Canada 3-2

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