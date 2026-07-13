nasce tetraplegico dopo parto indotto maxi risarcimento alla famiglia

L’Ausl di Reggio Emilia dovrà versare un maxi risarcimento ai genitori di un bambino di sei anni nato tetraplegico dopo un parto indotto all’ospedale di Santa Maria Nuova. La condanna deriva da un procedimento legale riguardante complicazioni durante il parto. La cifra esatta del risarcimento non è stata resa pubblica. La famiglia ha avviato la richiesta di risarcimento a seguito delle conseguenze sulla salute del bambino.

L’Ausl di Reggio Emilia dovrà pagare un maxi risarcimento ai genitori di un bambino, oggi di sei anni, nato tetraplegico all’ospedale di Santa Maria Nuova, in seguito a un parto indotto. Per la giudice Camilla Sommariva la mamma del piccolo, se fosse stata informata dal personale ospedaliero, non avrebbe mai accettato l’induzione del parto; in particolare, la famiglia ha chiesto che l’Ausl dichiari la propria responsabilità “per omessa informazione dei rischi derivanti dalla somministrazione dell’ossitocina” come paziente che aveva già subito un cesareo. Le accuse riguardano quindi la “violazione dell’obbligo di assumere il consenso informato” e la “lesione del diritto alla autodeterminazione”, da cui “è derivato il gravissimo danno alla salute del figlio”, come si legge nella sentenza. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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