Un bambino nato nel gennaio 2020 con gravi lesioni neurologiche dovrà ricevere un risarcimento di circa 3 milioni e 750 mila euro, più spese legali. La causa riguarda un parto indotto che, secondo la causa, avrebbe causato danni permanenti. A sei anni, il bambino utilizza un deambulatore a causa delle lesioni. L’Ausl coinvolta dovrà pagare la somma stabilita dal tribunale.

Reggio Emilia, 12 luglio 2026 – Un bambino nato nel gennaio 2020 con gravissime lesioni neurologiche dovrà essere risarcito insieme alla sua famiglia con circa 3 milioni e 750 mila euro, oltre alle spese legali. Lo ha stabilito il tribunale di Reggio con una sentenza di primo grado della giudice Camilla Sommariva, seconda sezione civile, che ha riconosciuto la responsabilità dell’arcispedale Santa Maria Nuova. La madre non fu informata adeguatamente dai medici. La madre “ non avrebbe prestato il consenso a proseguire con l’induzione del parto” se fosse stata adeguatamente informata dai medici sull’evoluzione della situazione clinica. Il giudice evidenzia inoltre che “in presenza di un attento e prudente management medico e assistenziale”, la paziente sarebbe stata sottoposta a un parto cesareo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parto indotto, nasce tetraplegico: “A 6 anni usa il deambulatore”. L’Ausl deve risarcire oltre 3 milioni

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