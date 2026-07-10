Il bambino, nato nel gennaio 2020, è tetraplegico e comunica a gesti. A sei anni, necessita di un deambulatore. La causa risale a un parto indotto che ha causato gravi danni neurologici. Il Tribunale di Reggio Emilia ha stabilito la responsabilità dell’ospedale e condannato a pagare circa 3 milioni e 750 mila euro più spese legali.

A gennaio del 2020 era venuto al mondo ma con gravissimi problemi neurologici e per il Tribunale di Reggio Emilia la responsabilità è dell'ospedale che ora è stato condannato a risarcire il piccolo e la sua famiglia con circa 3 milioni e 750mila euro più spese legali. Così ha stabilito in sentenza il giudice Camilla Sommariva, della seconda sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia. Per il giudice, se la donna fosse stata informata su quello che stava succedendo dai medici dell'ospedale, non avrebbe prestato il consenso a proseguire con l'induzione del parto, consenso che non risulta mai concesso, stando al resoconto processuale. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Nasce tetraplegico dopo il parto indotto: «A 6 anni necessita di un deambulatore e comunica a gesti. L'ospedale deve 3 milioni e 750 mila euro ai genitori»

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