nasce il futsal modena suviron per la panchina

Il Futsal Modena ha ufficialmente iniziato le attività e si prepara a disputare il campionato di Serie D. La squadra ha nominato un nuovo allenatore, già al lavoro con la rosa. La società ha annunciato l’iscrizione al torneo e sta completando l’organico. La prima partita è prevista per la prossima stagione. La formazione modenese si inserisce nel panorama regionale del calcio a 5 con l’obiettivo di competere a livello nazionale.

L’idea è diventata un progetto e da qualche settimana anche una realtà. Nel mondo del calcio a 5 modenese il nome nuovo è quello del Futsal Modena, pronto a partecipare alla Serie D. L’idea è nata grazie al lavoro del presidente Cristian Conte, nelle ultime stagioni allo Sporting Modena, e del vice Francesco Poliselli, reduce dall’esperienza al Modena Sud, l’anno scorso pure al via della Serie D come Molly e Jose. "Il Futsal Modena – spiega Conte – nasce con l’obiettivo di costruire un progetto serio, credibile e duraturo, capace di rappresentare al meglio la nostra città. Siamo all’inizio di un percorso che vuole mettere al centro programmazione, organizzazione e senso di appartenenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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