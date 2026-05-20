Nasce il Manfredonia Futsal | il calcio a cinque torna in città

Il 20 maggio 2026 segna la nascita ufficiale dell'ASD Futsal Manfredonia, un nuovo club di calcio a cinque che torna a rappresentare la città. La società ha annunciato che procederà con le procedure di iscrizione per partecipare ai campionati ufficiali. La creazione di questa squadra risponde a una lunga attesa da parte degli appassionati di futsal locali, che ora vedono realizzarsi la ripresa dell’attività sportiva a livello competitivo in città.

Mercoledì 20 maggio 2026 nasce ufficialmente l'ASD Futsal Manfredonia: una data a lungo attesa. Con la fondazione, il club ha contestualmente presentato domanda di affiliazione alla FIGC ed alla UISP e, nel più breve tempo possibile, procederà all'iscrizione al Campionato Regionale Pugliese di Serie C2 di calcio a cinque per la stagione 202627. Il futsal torna a Manfredonia. La storia della città nel futsal è lunga e ricca. Il Manfredonia C5 ha scritto pagine importanti per un quarto di secolo, fino alla conclusione della sua attività nel 2025: unica società della città ad aver disputato la massima categoria del proprio sport, con la storica seconda stagione in Serie A come ultima della vita del club. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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