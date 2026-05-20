Nasce l' Asd Futsal Manfredonia | il calcio a cinque torna in città
A Manfredonia è stata costituita ufficialmente una nuova società dedicata al calcio a cinque. La società, nata il 20 maggio 2026, ha presentato domanda di affiliazione alla Figc e alla Uisp. L’obiettivo è di iscriversi al campionato regionale pugliese di Serie C2 per la stagione 202627. La creazione di questa nuova realtà sportiva rappresenta un passo importante per il calcio a cinque nella città. La società ha già avviato le procedure per partecipare ai campionati ufficiali e alle competizioni regionali.
A Manfredonia è nata ufficialmente una nuova società di calcio a cinque. Il 20 maggio 2026 è stata fondata l'Asd Futsal Manfredonia, che ha già presentato domanda di affiliazione alla Figc e alla Uisp e punta a iscriversi al campionato regionale pugliese di Serie C2 per la stagione 202627.Una. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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