NASCAR Blaney batte Hocevar e Bell nel cuore della notte ad Atlanta
Ryan Blaney ha vinto la ventesima tappa della NASCAR Cup Series a Atlanta, battendo Christopher Bell e Carson Hocevar in volata. La gara, nota come ‘Quaker State 400 Available at Walmart 2026’, si è svolta nella notte e si è decisa negli ultimi metri, con Blaney che ha superato gli avversari nel finale.
Ryan Blaney vince l’infinita ‘Quaker State 400 Available at Walmart 2026’, ventesima tappa della NASCAR Cup Series disputata ad Atlanta. L’americano si impone sulla concorrenza battendo in volata Christopher Bell e Carson Hocevar, una battaglia che si è risolta solamente negli ultimi metri. Il #12 del Team Penske, dopo aver realizzato la pole ed aver siglato entrambe le Stage, svetta per la seconda volta in carriera ad Atlanta ed ottiene il 17mo sigillo in carriera. L ‘ex campione trionfa nell’overtime scavalcando la Chevy #77 Spire Motorsport di Hocevar prima di difendersi dal ritorno della Toyota #20 Joe Gibbs Racing di Bell. La pioggia ha segnato in ogni caso la serata di Hampton costringendo gli organizzatori a ritardare la partenza. 🔗 Leggi su Oasport.it
NASCAR Cup Bristol Starting Lineup: Blaney Takes Pole Over Reddick
Notizie e thread social correlati
NASCAR, Talladega regala il primo successo ad HocevarCarson Hocevar ha conquistato il suo primo risultato vincente nella NASCAR Cup Series durante la gara di Talladega, una delle tappe più imprevedibili...
NASCAR, il cammino verso la Chase continua ad AtlantaA Atlanta Motor Speedway si è svolta la ventesima gara della NASCAR Cup Series, quarta tappa in Georgia di questa stagione.
Si parla di: NASCAR, Blaney batte Hocevar e Bell nel cuore della notte ad Atlanta.
Gibbs tops Hocevar, opens In-Season Challenge title defense with Sonoma poleSONOMA, Calif. — After turning his first lap in Saturday’s highly competitive NASCAR Cup Series qualifying session at Sonoma Raceway, Ty Gibbs felt he had more potential in his No. 54 Joe Gibbs Racing ... nascar.com
Carson Hocevar remains unfazed by fans’ trolling as baffling NASCAR stat surfacesCarson Hocevar is turning out to be an absolute menace on and off the track, and it’s not just Cup drivers saying it. Even NASCAR fans are now left feeling the same after Hocevar’s hilarious reaction ... msn.com