NASCAR Talladega regala il primo successo ad Hocevar

Carson Hocevar ha conquistato il suo primo risultato vincente nella NASCAR Cup Series durante la gara di Talladega, una delle tappe più imprevedibili del campionato. La competizione si è conclusa con la vittoria di Hocevar, confermando la sua presenza tra i protagonisti della stagione. La corsa si è svolta su un tracciato noto per le sorprese e i continui colpi di scena, che hanno caratterizzato l’intera giornata.

Carson Hocevar ottiene finalmente il primo successo nella NASCAR Cup Series al termine della sempre imprevedibile prova di Talladega. Il # 77 di Spire Motorsport trionfa battendo nell’ultimo giro Chris Buescher, ‘The Hurricane’ entra nell’albo d’oro della prestigiosa serie americana dopo un finale semplicemente perfetto. Per evitare troppa strategia nel risparmio di carburante nel finale, la NASCAR ha deciso di allungare la prima stage rispetto a quanto accade solitamente. Le squadre hanno quindi ‘lavorato in gruppo’, le Toyota del Joe Gibbs Racing hanno amministato l’evento durante la prima transitoria fase. Dopo il ‘traguardo volante’, assegnato alla Ford Mustang #17 RFK Racing di Ryan Preece, la competizione è entrata nel vivo a 75 giri dalla conclusione con il più classico dei ‘big one’ di Talladega.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NASCAR, Talladega regala il primo successo ad Hocevar Notizie correlate NASCAR, finalmente Talladega! Reddick osservato specialeLa NASCAR Cup Series si appresta per tornare finalmente a Talladega per la decima imperdibile tappa del campionato 2026. NASCAR rivoluziona Talladega: stop ai trucchi sul carburanteLa NASCAR ha deciso di riscrivere la struttura della gara Cup Series prevista per il 26 aprile a Talladega, modificando la durata delle tre fasi per... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: NASCAR, Talladega regala il primo successo ad Hocevar; NASCAR finalmente Talladega! Reddick osservato speciale. NASCAR, Talladega regala il primo successo ad HocevarCarson Hocevar ottiene finalmente il primo successo nella NASCAR Cup Series al termine della sempre imprevedibile prova di Talladega. Il #77 di Spire ... oasport.it NASCAR Cup Series: Talladega accende la sfida, Reddick osservato specialeLa NASCAR Cup Series si appresta a vivere uno degli appuntamenti più emozionanti e attesi dell'intera stagione agonistica 2026, con il suo ritorno sul leggendario tracciato di Talladega, in Alabama. Q ... it.blastingnews.com Il programma di oggi a Talladega: 19:30 Pre-gara (FOX) 21:00 Gara Cup Series ( @P300it x @RecastTV; FOX) 21:20 Green flag 10% pioggia #NascarIT x.com